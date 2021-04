Sie nannten ihn Mückstein

Der Arzt Wolfgang Mückstein soll grüner Gesundheitsminister werden. Die Arztwahl von Werner Kogler ist hoffentlich gelungen, denn wechseln darf er ihn sonst erst im nächsten Quartal.

Unter Dr. Mückstein wird vieles anders. Es gibt keine parlamentarischen Anfragebeantwortungen mehr, sondern nur noch Sprechstunden. Wer als Abgeordneter seine E-Card vergessen hat, bekommt keine Antwort. Überhaupt hat man als Gesundheitsminister oft Ärger mit seinen Patienten. Das Paar Johnson und Johnson etwa kommt nicht daher. Wenigstens hat es im Vorfeld erklärt, nur einen Termin zu brauchen, während die Patientin Astra Zeneca erst zwei Termine einfordert, um dann nicht zu erscheinen.

Gegen Bewegungsmangel verschreibt Mückstein ein Paar seiner Öko-Turnschuhe. Im Wartezimmer gibt es den Roman „Ganz entscheidende Wochen“ zu lesen. Dahinter steht ein aufstrebender neuer Autor, der in seinen Werken mit ausführlichen Einleitungen und vielen Grafiken arbeitet. Noch rätselt die Literaturwelt, wer hinter dem Pseudonym „Rodolfus Lockdaunus“ stecken könnte.

Der türkis-grünen Koalition geht es jedenfalls gut. „Wir haben uns auch gegenseitig Mehlspeisen geschickt in den vielen nächtlichen Sitzungen“, versicherte Kogler in der „ZiB 2“. Bleibt die Frage, was eigentlich aus dem Beruf des Vorkosters wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2021)