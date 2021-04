Schreiduelle, Spionage: OMV-Boss Rainer Seele unter Beschuss

Es war schon einmal ruhiger um Rainer Seele. Mitten in den Machtkampf um den Chefsessel bei der OMV platzt nun der Vorwurf, dass der teilstaatliche Konzern Umweltschützern nachspioniere.

Wien. Wie lange führt Rainer Seele noch die Geschicke der teilstaatlichen OMV? Die Tatsache, dass seit der Übernahme des Chemiekonzerns Borealis der interne Machtkampf in den Führungsetagen des ATX-Schwergewichts wieder einmal eskaliert, ist mittlerweile evident. Immer lauter dringt das Gerangel um Macht, Chefsessel und die Zukunft des alten Öltankers nach draußen. Und der Druck auf Rainer Seele steigt.

Just am Tag vor der nächsten OMV-Aufsichtsratssitzung veröffentlicht „Dossier“ einen Brief von Vizekanzler Werner Kogler an den deutschen Manager. Der grüne Regierungspolitiker fordert darin sofortige Aufklärung, ob das Unternehmen eine „Überwachung zivilgesellschaftlicher Organisationen“ veranlasst habe. Konkret steht der Verdacht im Raum, dass die OMV gezielt Aktivisten von Greenpeace und Fridays For Future durch Detekteien ausspionieren lasse. Das Unternehmen selbst reagierte auf die Vorwürfe nur knapp: Es gebe keine Spionage, alle Aufträge seien durch die herrschende Gesetzeslage gedeckt.