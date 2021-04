Wie Bruno Walter lächelnd Erdbeben provoziert

(c) imago images/Ronald Grant (Mary Evans Picture Library via www.imago-images.de)

Was geschah, als ein großer Dirigent, dessen strengste Aussage „Ich bin noch nicht ganz glücklich“ lautete, mit Musikern arbeitete, die Toscanini „trainiert“ hatte.

Das Schönste an dieser Neuerscheinung ist die Vorfreude, die der Titel schürt: „Bruno Walter at the NBC, Vol. 1“ verheißt zumindest eine zweite Folge, vielleicht noch mehr. Was auf Nr. 1 zu hören ist, lässt das Herz jedes Klassik-Sammlers höher schlagen. Bruno Walter am Pult der von Arturo Toscanini trainierten Mannschaft des NBC, das mochte schon für die Zeitgenossen etwas ganz Besonderes bedeuten.