Warum in Italien die Todesrate wieder steigt

Während in anderen großen EU-Ländern die Zahlen der Coronatodesfälle dank Impfungen sinken, steigen sie in Italien seit März an. Grund ist ein Versäumnis in den ersten Wochen des Jahres, das nun seinen Tribut fordert.

Jeden Tag ein Flugzeugabsturz. Seit Monaten. Das ist die Coronasituation in Italien. Zwar ist der Vergleich der Coronatodesfälle mit einem Flugzeugunglück nicht neu, doch er hat nichts an seiner Schlagkraft eingebüßt. Sein Vorteil ist, dass er die täglich neuen Coronazahlen greifbar macht: Niemand würde sich daran gewöhnen, wenn jeden Tag ein Flugzeug aus dem Himmel fiele. Einfacher ist es, sich an die Zahl Dreihundertirgendwas zu gewöhnen – so viele Menschen sterben im Schnitt in Italien täglich am Virus.