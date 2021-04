Der Welthandel feiert neues Allzeithoch

Trotz Lockdowns werden schon wieder mehr Güter gehandelt als vor der Krise. Der Welthandel floriert. Über das fulminante Comeback eines Totgesagten.

Wien. Im April vergangenen Jahres herrschte Schockstarre in den Unternehmenszentralen. Die gesamte Welt war im Lockdown, die Lieferketten kaputt, der europäischen Industrie gingen die Teile aus. Heute ist die Lage auf den ersten Blick ähnlich: Autohersteller bekommen keine Halbleiter, im März litten so viele Industriebetriebe in der Eurozone unter Lieferengpässen wie nie zuvor. Dazu die dramatischen Bilder vom blockierten Suezkanal. Man könnte meinen, der Welthandel sei immer noch am Boden. Doch die Realität sieht – zum Glück – anders aus.