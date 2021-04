Corona-Explosion am Ganges

Mit der Maske in den Ganges: In der Stadt Haridwar in Indien nehmen derzeit zehntausende Pilger am Kumbh Mela-Fest teil.

Seitdem das Land die weltweit zweithöchste Zahl an Neuinfektionen verzeichnet, wollen sich mehr Inder impfen lassen. In etlichen Großstädten sind Krankenhausbetten bereits knapp.

Für viele Mumbaier fühlt es sich so an, als wären sie im Hollywoodstreifen „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Seit Tagen gilt im ganzen Bundesstaat ein Teillockdown. Die Beschränkungen erlauben, dass nur noch Lebensmittelgeschäfte, Banken und andere essenzielle Betriebe geöffnet bleiben. Am Wochenende werden die Verbote ausgeweitet. Denn im westindischen Maharashtra steigen die Coronafälle stark an. Das erinnert an das Vorjahr, als Ende März ein harter Lockdown beschlossen wurde. Damals wie heute verließen Wanderarbeiter die Städte.