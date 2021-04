Bidens Flucht aus dem endlosen Afghanistan-Krieg

In Abstimmung mit den Alliierten will Präsident Joe Biden die US-Soldaten bis zum symbolisch aufgeladenen 11. September abziehen. Doch die Zeichen in Afghanistan stehen auf Gewalt.

Es ist der längste Krieg in der jüngeren Geschichte der USA. Seit fast 20 Jahren sind US-Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Schon lange sucht man in Washington deshalb nach einem Ausstiegsszenario. Jetzt hat Präsident Joe Biden einen neuen Markstein gesetzt: Bis zum 11. September dieses Jahres sollen die in Afghanistan verbliebenen rund 2500 US-Soldaten abgezogen werden. Details dazu will die US-Regierung noch mit den Verbündeten in der Nato klären. Am Mittwoch berieten die Verteidigungsminister der Allianz darüber.I



m Vorfeld stellten bereits Deutschland und Großbritannien klar, ihre Einsätze gemeinsam mit dem der USA beenden zu wollen. Die afghanische Regierung zeigte sich in einer ersten Reaktion schockiert und nannte die Rückzugspläne „verantwortungslos“ und „egoistisch“. Die Ankündigung aus Washington kommt just zu einer Zeit, zu der die Emissäre Kabuls eine Verhandlungslösung mit den Taliban suchen. Am 24. April sollen Delegationen beider Seiten dazu in Istanbul zu Gesprächen zusammentreffen. Doch statt auf Frieden stehen die Zeichen auf Krieg.