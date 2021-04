(c) imago images/Independent Photo Agency Int. (ROBERTO BRANCOLINI via www.imago-images.de)

In Italien, wie hier in Modena, verbrachten die Schüler besonders viel Zeit zu Hause vor dem Laptop.

Das jeweilige PISA-Ranking könnte mit der Dauer des Fernunterrichts korrelieren, zeigt der internationale OECD-Vergleich. Die Inzidenz hat darauf jedoch keinerlei Einfluss.

Wie lange Schulen im Distance Learning verharren, ist eine Frage der Politik, nicht aber der Infektionszahlen: So könnte man die OECD-Umfrage für das Jahr 2020 interpretieren, die am Mittwoch in Berlin präsentiert wurde. Sie zeigen, dass zwischen der Inzidenz und der Dauer des Distance Learning keinerlei Zusammenhang besteht.