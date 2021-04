Volleyball: Linz/Steg gewann erstes Frauen-Finalspiel

Die Linzerinnen hatten auch schon das Cupfinale gegen die Steirerinnen mit 3:1 für sich entschieden.

Die Frauen vom Verein Askö Linz/Steg haben am Mittwoch den ersten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Volleyballliga geschafft. Die Oberösterreicherinnen gewannen in Amstetten das Heimspiel in der "best of three"-Serie gegen UVC Graz mit 3:1 (20,-19,20,16). Damit können die Linzerinnen am Sonntag in Graz ihren zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte fixieren.

Die Linzerinnen, die auch schon das Cupfinale gegen die Steirerinnen mit 3:1 für sich entschieden hatten, dominierten mit Ausnahmen des zweiten Satzes die Partie. "Der zweite Satz war schlecht, zum Glück haben wir uns ab Satz drei stabilisiert. Die Wettkampfpraxis geht beiden Teams ab, daher war es nicht das beste Spiel", sagte Linz-Trainer Roland Schwab im ORF-Interview.

Graz, Sieger des Grunddurchgangs, will am Sonntag zurückschlagen und hätte in einer entscheidenden Partie am Montag neuerlich Heimvorteil. "Linz hat eine hervorragende Mannschaft. Bei uns hat man gemerkt, dass wir dreieinhalb Wochen kein Spiel hatten", erklärte Graz-Trainer Matthias Pack, der auf seine angeschlagenen Kapitänin Eva Dumphart verzichten hatte müssen.

(APA)