Als sich Frauen und Männer die Arbeit teilten

Archäologen zeigen: Zu Beginn der Jungsteinzeit in Europa waren die Geschlechterrollen schon ausgeprägt.

„Als Adam grub und Eva spann, wer war da der Edelmann?“ Der berühmte Reim, mit dem der britische Priester John Ball 1381 die Bauern zum Aufstand gegen ihre Feudalherren anstachelte, enthält eine Annahme: Schon in der Urgesellschaft – wann immer die auch gewesen sein mag – bestand eine Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Wobei sich John Ball die Urgesellschaft wohl als bäuerlich vorstellte, so wird das Verb „delve“ in der Originalversion des Reims oft auch als „pflügte“ übersetzt.