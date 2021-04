Netflix-Serie "Bridgerton" bekommt mindestens vier Staffeln

Die erfolgreiche Kostümserie von Netflix wird fortgesetzt. An Staffel zwei wird gearbeitet, zwei weitere Staffeln sind nun fix.

Die Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" bekommt zwei weitere Staffeln. Das teilte der Streamingdienst am Dienstag (Ortszeit) per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die erste Staffel der Historienserie war Ende 2020 gestartet und zu einer der erfolgreichsten in der Geschichte von Netflix geworden.

Weltweit schauten nach Angaben des Streamingdienstes rund 82 Millionen Haushalte innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung zu. In fast allen Ländern schaffte es die Show in die Top 10 - in 83 Ländern sogar auf den ersten Platz. An der zweiten Staffel wird derzeit gearbeitet.

"Bridgerton" basiert auf einer gleichnamigen Romanreihe und dreht sich um das Leben und die Tanzbälle der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert. Produziert wird die Serie von Shonda Rhimes, die unter anderem als Schöpferin der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" bekannt wurde.

Schauspieler Regé-Jean Page nicht mehr dabei

Einer der beliebtesten Stars der ersten Staffel ist Schauspieler Regé-Jean Page, der allerdings bereits angekündigt hat, in den Folgestaffeln nicht mehr dabei zu sein - was zahlreiche Proteste von Fans hervorgerufen hatte.

"So eine Explosion hatte ich nicht erwartet, denn in der Romanreihe ist es doch eine andere Romanze in jedem Buch", sagte Produzentin Rhimes der "Vanity Fair". "Wir haben ihnen ihr Happy End gegeben, und jetzt kommt das nächste Paar."

Page habe von Anfang an nur einen Vertrag für eine Staffel gehabt, sagte Rhimes weiter. Sie kündigte aber an, dass er möglicherweise für kurze Auftritte zurückkommen könnte.

(APA/dpa)