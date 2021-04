In der Kanzlerkandidaten-Frage hat die CDU nach dieser Woche nur noch schlechte Optionen: Entweder sie zieht mit dem schwer beschädigten CDU-Chef in die Wahl – oder sie stürzt sich in eine Führungskrise.

Kurzes Gedankenexperiment: Was muss eine große Volkspartei anstellen, um einen wahrscheinlichen Wahlsieg zu verspielen, um also möglichst viel Vertrauen zu verspielen? Drei Vorschläge: