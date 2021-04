Als über 85.000 Menschen zur Hohen Warte stürmten

Heute vor 98 Jahren schrieb die Heimstätte der Vienna Geschichte: Zu Österreichs Länderspiel gegen Italien kamen am 15. April 1923 die Massen ins Döblinger Fußballstadion. In der Gegenwart wären maximal 4568 Zuschauer zugelassen.

Am 15. April 1923 traf Österreichs Nationalteam auf Italien. Das erste Länderspiel nach dem Ersten Weltkrieg hatte im Jänner 1922 in Mailand 3:3-Unentschieden geendet. Zum Rückspiel ein Jahr später kamen mehr als 85.000 Zuschauer auf die Hohe Warte. Es endete 0:0. Das ist das fast Zwanzigfache von der aktuell zugelassenen Besuchermenge von 4568 Personen. Und gilt bis heute als historischer Zuschauerrekord.

Der Länderkampf überschattete alle politischen und wirtschaftlichen Ereignisse der damaligen Zeit. In den Nachkriegsjahren war die wirtschaftliche Lage schlecht. Die Inflation fraß alles auf, viele Menschen waren arbeitslos und hungerten.

Spende von 10 Millionen Kronen

Wenige Jahre zuvor hatten sich Österreich und Italien im Ersten Weltkrieg als Gegner gegenüber gestanden. Der Besuch auf der Hohen Warte war das erste Antreten des ehemaligen Kriegsgegners. Die Partie, die torlos endete, hatte auch versöhnlichen Charakter. Die Italiener überreichten eine Spende von 10 Millionen Kronen für notleidende Kinder Wiens. International wurde das Aufeinandertreffen „als Zeichen der Überwindung politischer Feindschaften durch den Sport und imposante Kundgebung für die Völkerversöhnung“ gefeiert.

Die Heimstätte der Vienna, die heuer am 19. Juni 100-jähriges Jubiläum feiert, galt lange als Kontinentaleuropas größtes Stadion. Schon zum ersten Länderspiel nach Eröffnung der Hohen Warte waren am 23. April 1922 56.000 Besucher (0:2 gegen Deutschland) gekommen. Die Partie gegen Italien stellte aber alles in den Schatten. „Schon in den ersten Nachmittagsstunden begann die Völkerwanderung zur Hohen Warte. Unzählige Straßenbahnzüge schleppten buchstäblich, bis zu den Fenstern vollgestopft, den Heerbann des Fußballsports, jung und alt, arm und reich, nach den luftigen Gefilden der Döblinger Hügel. Ein Strom von Fußwanderern, und unabsehbare Kolonnen an Wagen und Autos zogen die große Radialstraße vom Stadtinneren nach der Hohen Warte hinaus“, berichtete das „Sport-Tagblatt". Dabei waren die Wetterbedingungen „alles andere als einladend“, erinnert sich Fußballhistoriker Alexander Juraske in seinem Buch „Blau-Gelb ist mein Herz – die Geschichte des First Vienna Football Club 1894“. „Der kalte Wind peitschte bei Temperaturen von nur 8 Grad Regenschauer über die Stadt.“

Das Interesse war gewaltig

Vier Tage vor Spielbeginn gab es keine Eintrittskarten mehr. Offiziell waren 72.000 Karten verkauft worden. Für eine Loge zahlten die Leute drei Millionen Kronen, für einen Sitzplatz 250.000 Kronen (zum Vergleich: 1 Liter Milch kostete damals 5000 Kronen). Juraske: „Jeder wollte damals dabei sein und als die Kassen sperrten, warteten noch bis zu 20.000 Zuschauer vor den Eingängen. Wer keine Karte mehr bekam, versuchte in der unmittelbaren Nähe der Anlage ein Plätzchen zu finden, um wenigstens aus der Ferne dabei zu sein. Das eigentliche Fassungsvermögen war an diesem Tag längst überschritten und so drängten sich rund 85.0000 Zuschauer zusammen und fieberten dem Anstoß entgegen.“ Das „Sport-Tagblatt“ schrieb: „Hinter den überfüllten Sitzen auf der Arenaseite drängte sich Kopf an Kopf die ungeheure Menge, aber auch auf den Böschungen außerhalb des Spielplatzes hatten sich Kiebitze in einer Anzahl eingefunden, die vor zehn Jahren in Österreich nahezu einen Rekord bedeutet hätten“.

Letztendlich war es auch Glück, dass an diesem Tag alles halbwegs gut über die Bühne ging: Starke Regenfälle in Wien in den Tagen vor dem Spiel hatten den Stadionhang aufgeweicht. Die Zuschauermassen taten ein übriges und so kam es erst nach dem Spiel zu einem Erdrutsch auf der Nordrampe.

Österreich: Ostriczek (Hertha); Regnard (Rapid), Blum (Vienna), Nitsch, Brandstetter (beide Rapid), Kurz (Amateure); Wondrak, Richter, Kuthan (alle Rapid), Swatosch (Amateure), Wesely (Rapid)

Italien: Trivellini; Calligaris, De Vecchi; Alberti, Burlando, Barbieri; Magliavacca, Balconcieri; Moscardini, Cevenini, Monti.