Austria Wien: Rette sich, wer kann

Die Flucht vom Verteilerkreis hat begonnen. Der Verein kann beim personellen Aderlass nur tatenlos zusehen.

Manprit Sarkaria hat am Mittwoch die erste sich bietende Gelegenheit ohne zu zögern ergriffen. Der 24-Jährige hat die Zeichen der Zeit erkannt, er verlässt die Wiener Austria mit Saisonende und trägt ab Sommer das Trikot von Ligakonkurrent Sturm. Viele Jahre war ein Transfer von Graz an den Verteilerkreis als finanzieller wie sportlicher Aufstieg gefeiert worden, Bright Edomwonyi, James Jeggo oder Christian Schoissengeyr haben es in der jüngeren Vergangenheit jedenfalls so wahrgenommen.