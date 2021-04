Politik und Kränkungen, ein weites Feld. In der Sendung "Pro und Contra" hörte man viel darüber. Strolz, Glawischnig und Mitterlehner sprachen unter dem Titel "Alptraum-Job Politiker" über ihre Rücktritte.

Einhellig lobten sie den Rücktritt von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Eva Glawischnig, Ex-Chefin der Grünen, Reinhold Mitterlehner, Ex-Chef der ÖVP, Matthias Strolz, Ex-Chef der Neos. Und bei ihnen allen wurden sehr geschickt (das eine oder andere Auge war feucht) Erinnerungen an ihre eigenen Abschiede geweckt: In der Puls24-Sendung "Pro und Contra" gab es am Mittwochabend einige Emotion - wobei die überraschendsten Worte von Glawischnig kamen. Sie war seit ihrem Rücktritt und ihrem mehr als erstaunlichen Wechsel zu Novomatic nicht mehr sichtbar gewesen, nun hörte man neue Gründe dafür.