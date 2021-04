Hasselback-Kochbananen

Kochbananen nach nigerianischer Art.

Zutaten (für 12 Stück):

2 EL Kokosöl

4 gelbe Kochbananen, geschält und halbiert

1 EL Garri (Maniokmehl, typisch für nigerianische Küche)

4 TL Zwiebelgranulat

2 TL getrockneter Thymian

Salz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Das Kokosöl in eine Bratform geben und im Ofen zerlassen. Von den Kochbananen längs eine sehr feine Scheibe abschneiden, damit sie beim Schneiden und Backen besser liegen bleiben. Die Kochbananen auf der anderen Seite in regelmäßigen Abständen von ein paar Milimetern etwa bis zur Hälfte einschneiden.

Die Kochbananen in die Bratform setzen. Mit dem heißen Kokosöl bestreichen und mit Garri, Zwiebelgranulat und Thymian bestreuen. Salzen und pfeffern. Im vorgeheizten Ofen 30Minuten backen. Dabei regelmäßig kontrollieren. Wenn die Kochbananen zu schnell bräunen, locker mit einem Stück Alufolie abdecken. Wenn sie goldbraun und weich sind, aus dem Ofen nehmen.

Die in London lebende Kochbuchautorin Lopé Ariyo weist in „Hibiskus“ in die nigerianische Küche ein. Die Rezepte sind großteils einfach gehalten, für den Einkauf mancher Zutaten wird man in Wien etwa bei Prosi oder Exotic Green fündig.20,90 Euro, DK Verlag.