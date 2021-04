Ferrari plant erstes E-Auto bis 2025

2025 soll das erste komplett elektrische Fahrzeug des italienischen Sportwagenbauers in Produktion gehen. Der Konzern ist weiterhin auf der Suche nach einem neuem CEO.

Der italienische Sportautobauer Ferrari plant 2025 die Produktion seines ersten komplett elektrischen Fahrzeugs. Dies berichtete der CEO und Verwaltungsratspräsident von Ferrari, John Elkann, bei der Aktionärsversammlung am Donnerstag, die die Bilanz 2020 billigte.

„Wir arbeiten weiter an der Umsetzung unserer Elektrifizierungsstrategie. Die neue Technologie soll sowohl im Autobereich, als auch im Motorsport eingesetzt werden. Sie bietet uns die Gelegenheit, den neuen Generationen die Leidenschaft für Ferrari zu übermitteln", sagte der Manager.

Drei neue Modelle

Elkann berichtete, dass Ferrari in diesem Jahr drei neue Modelle auf den Markt bringen wird. Dank der Ergebnisse 2020 wird Ferrari an die Aktionäre eine Dividende in der Größenordnung von insgesamt 160 Millionen Euro ausschütten.

Elkann ist inzwischen auf der Suche nach einem neuen CEO für Ferrari. Er soll den Manager Louis Camilleri ersetzen, der im Dezember zurückgetreten war.

(APA)