Die Olympischen Spiele in Tokio stehen an der Kippe

Agesichts wachsender Infektionszahlen erwägt Tokio eine Absage. Die Regierung versagt im Kampf gegen das Virus, geimpft wird kaum.

Die Olympischen Spiele werden möglicherweise auch heuer nicht in Tokio stattfinden. „Wir müssen die Spiele ohne Zögern absagen, sollte ihre Durchführung nicht länger möglich sein. In diesem Fall müssen wir das entschieden stoppen“, erklärte kryptisch der Generalsekretär der Regierungspartei LDP, Toshihiro Nikai. „Sollten die Infektionen wegen Olympia steigen, weiß ich nicht, wofür die Spiele gut sein sollen.“ Selbst wenn das nur ein Versuchsballon in Richtung Internationales Olympisches Komitee sein sollte, der Mann weiß, wovon er reden darf. Nikai ist engster Vertrauter von Premier Yoshihide Suga.