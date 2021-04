Österreich: Corona gefährdet Integrationserfolge

Umfrage. Das Sicherheitsgefühl in Österreich hat sich verschlechtert, Corona erschwert die Integration und öffentliche Plätz sind im Zusammenleben konfliktreich.

„Es ist ein Seismograf, wie die Menschen in Österreich die Integration wahrnehmen.“ Mit diesen Worten präsentierte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) am Donnerstag den aktuellen Integrationsmonitor. Er ist eine seit 2015 regelmäßig durchgeführte Umfrage des Integrationsfonds zu Integrationsthemen, dem Zusammenleben in Österreich und den Sorgen der Bevölkerung.



Bevor die Daten präsentiert wurden, ließ Raab mit einer Aussage aufhorchen: Nachdem die persönlichen Kontakte eingeschränkt sind, erschwert das naturgemäß den Kontakt von Migranten mit der Mehrheitsgesellschaft. Deshalb erklärte die Ministerin, Corona erschwere die Integration – man erreiche die Migranten nicht mehr so gut. Das betrifft vor allem Deutschkurse. Zwar wurde versucht, Deutschkurse online abzuhalten, diese seien aber kein Ersatz, so Raab, die Integrations- und Wertekurse ausbauen will. Das Ergebnis des Integrationsmonitors: