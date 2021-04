Frauenhandball: Den Schatten der Neunzigerjahre entfliehen

Das Frauen-Nationalteam sorgte bei Großereignissen vor über 20 Jahren genauso für Furore wie Hypo NÖ in der Champions League. Jetzt soll eine neue Zeitrechnung beginnen.

Herbert Müller ist Realist und Optimist. „Polen“, sagt der Teamchef der österreichischen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, „ist ein sehr starkes Team, aber keines, bei dem du gegen eine Wand rennst und gleich eine blutige Stirn hast. Wir können sie nicht nur ins Wanken bringen, wir können sie schlagen.“ Den Beweis möchte Österreich heute (18 Uhr, live, ORF Sport Plus) in der Südstadt antreten, am Dienstag (17.50 Uhr) folgt das Rückspiel. Der Sieger dieses Play-off-Duells ist für die WM Ende des Jahres in Spanien qualifiziert.