Wieder Schusswaffenangriff in den USA: Mindestens acht Menschen tot

Tote im Gebäude des Paketzustellers FedEx-Gebäude in Indianapolis entdeckt, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe der Tat waren vorerst unklar.

Bei einem erneuten Schusswaffenangriff in der US-Metropole Indianapolis sind mindestens acht Menschen getötet worden. Die Toten seien in einem Gebäude des Paketdienstes FedEx in der Nähe des internationalen Flughafens von Indianapolis gefunden worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bei der Tat am Donnerstagabend gab es demnach auch mehrere Verletzte.

Über die Hintergründe der Tat war vorerst wenig bekannt. Der Täter sei tot, schreibt die New York Times. Offenbar handelt es sich um Selbstmord. Offenbar hatte er davor wild um sich geschossen, wie Augenzeugen berichteten.

Schusswaffen sind in den USA weit verbreitet, immer wieder kommt es zu tödlichen Schießereien und Massakern. Erst Anfang der Woche erschoss die Polizei bei einem Schusswechsel in einer Schule im US-Bundesstaat Tennessee einen bewaffneten Schüler. Kurz zuvor wurden in einer Möbelfabrik in Texas ein Mensch erschossen und weitere verletzt. Ende März wurden bei einer Schießerei in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Colorado mehrere Menschen getötet und mehrere verletzt.

US-Präsident Joe Biden setzt sich für strengeres Waffenrecht ein So sollen striktere Regeln für „Geisterwaffen“ erlassen werden, die von den Nutzern selber zusammengebaut werden können und keine Seriennummern haben. Neue Vorgaben sollen auch für aufgerüstete Pistolen gelten. Biden rief zugleich den Kongress auf, per Gesetz weitgehendere Maßnahmen zu ergreifen. Der Präsident verlangt unter anderem ein Verkaufsverbot für Sturmgewehre sowie umfassendere Hintergrundchecks für Waffenkäufer.

(APA)