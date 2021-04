Tote im Gebäude des Paketzustellers FedEx-Gebäude entdeck, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe der Tat waren vorerst unklar.

Bei einem erneuten Schusswaffenangriff in der US-Metropole Indianapolis sind mindestens acht Menschen getötet worden. Die Toten seien in einem Gebäude des Paketdienstes FedEx in der Nähe des internationalen Flughafens von Indianapolis gefunden worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bei der Tat am Donnerstagabend gab es demnach auch mehrere Verletzte.

Über die Hintergründe der Tat war vorerst wenig bekannt. Der Täter sei tot, schreibt die New York Times. Offenbar handelt es sich um Selbstmord.

