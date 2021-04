Provokation aus Teheran: Iran meldet Erfolg bei Uran-Anreicherung

Mitten in den Atomgesprächen kündigt Teheran an, 60 Prozent angereichertes Uran herstellen zu können.

Der Iran setzt in den Verhandlungen um sein Atomprogramm auf Provokation: Mitten in den Gesprächen über eine Wiederbelegung des Atomabkommens meldete Teheran am Freitag einen Erfolg bei der Uran-Anreicherung und damit einen weiteren Verstoß gegen seine Auflagen.

"Ich bin stolz zu verkünden, dass es um 00.40 Uhr ... iranischen Wissenschaftlern gelungen ist, auf 60 Prozent angereichertes Uran herzustellen", schrieb Parlamentspräsident Mohammed Kalibaf am Freitag auf Twitter.Bereits auf eine entsprechende Ankündigung des Irans vor wenigen Tagen hatten Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit Besorgnis reagiert. Sie bezeichneten dies als "ernste Entwicklung", da die Herstellung von hoch angereichertem Uran ein wichtiger Schritt zum Bau von Atomwaffen sei. Für diese ist ein Uran-Reinheitsgrad von 90 Prozent notwendig. Das internationale Atomabkommen von 2015 sieht eine Anreicherung von weniger als vier Prozent vor.

Die drei europäischen Staaten gehören neben Russland und China zu den Unterzeichnern des Atomabkommens mit dem Iran. Auch die USA hatten es unterschrieben, waren 2018 aber unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump einseitig ausgestiegen. Gegenwärtig wird über eine Rückkehr der USA zum Abkommen beraten.

(Reuters)