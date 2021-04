Krise? Entwickle Zukunftskompetenzen

Inspiration für Millennials #67. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Welche Kompetenzen entwickelst Du gerade für Deine Zukunft?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du Herausforderungen gut meisterst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie wichtig es ist, sich neuen Themen und Inhalten zu widmen.

Ausgangssperre

Gegenwärtig leben wir in einer bescheidenen Zeit, in der die sozialen Aktivitäten auf ein Minimum beschränkt sind. Es ist nicht möglich, Freunde zu treffen, ins Kino zu gehen oder gar in ein anderes Land zu reisen. Damit ist das pulsierende Leben – das besonders die jungen Jahre prägt – in vielen Belangen zum Stillstand gekommen.

Innere Krise

Die äußere Krise kann damit schnell zu einer inneren Krise werden, da Alltagsstrukturen und soziale Interaktion wegfallen. Der populäre Fernsehmoderator und Lebenskünstler Sepp Forcher, der mit seinen 90 Jahren über reichlich Lebenserfahrung verfügt, meint dazu: „Wahre Krisen spielen sich nicht um uns, sondern in uns ab.“

Pandemie als Chance

Damit die Pandemie nicht zu einer inneren Krise führt, ist es wichtig, die Gegenwart aus einer anderen Perspektive zu betrachten: In ihr steckt nämlich die Chance, bereits jetzt Kompetenzen zu erwerben, die für spätere Lebenssituationen hilfreich sein können. Denn zu persönlichen Krisen kann es – auch wenn das in der Jugend kaum vorstellbar ist – früher oder später einmal kommen. Jedoch können diese mit den jetzt entwickelten Zukunftskompetenzen besser bewältigt werden.

Aus Gegenwind wird Rückenwind Pexels

Entwickle Deine Zukunftskompetenzen

Um etwaige Rückschläge wie z.B. den Verlust eines geliebten Menschen oder den Verlust eines Jobs leichter bewältigen zu können, kann nun die Pandemie als Gelegenheit genutzt werden, um aus Gegenwind Rückenwind werden zu lassen und neue Kompetenzen zu entwickeln. Eine Möglichkeit dazu bietet sich, in dem Du Dich neuen Themen und Inhalten widmest. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Welche Kompetenzen entwickelst Du gerade für Deine Zukunft?

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller