Getränkeneuheit Sparkling Tea: Ziehen, bis es prickelt

Alkoholfreie und -arme Getränkebegleitung öffnet den Markt für neue Produkte wie Sparkling Tea aus Dänemark.

Da tut sich was“, sagt Alexander Koblinger. Nie habe er als Sommelier ein weiteres Feld bearbeiten können als heute. Drehte sich in der Getränkebegleitung ursprünglich alles nur darum, den passenden Wein zum jeweiligen Gericht zu finden, könne man sich jetzt an Craftbier, Sakes, Kräuteressenzen und -auszügen, sortenreinen Fruchtsäften oder fermentierten Getränken wie Kombucha gütlich tun. Diese neue Vielfalt lässt sich auch darauf zurückzuführen, dass die Zahl experimentierfreudiger und kundiger Gäste sowie produzierender Betriebe, aber auch das Interesse an alkoholfreien Begleitungen steige.