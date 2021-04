Schubert verpasst Qualifikation für Kletter-Weltcup

Die Olympiasaison hat für Jakob Schubert mit einem Rückschlag begonnen. Im ersten Boulder-Weltcup schied der Vizeweltmeister früh aus.

Vizeweltmeister Jakob Schubert ist beim Boulder-Weltcupauftakt am Freitag im schweizerischen Meiringen bereits vorzeitig gescheitert. Der Tiroler belegte in der Qualifikation nur Rang 23, die besten 20 kamen weiter. Der Kärntner Nicolai Uznik schaffte hingegen als Siebenter und einziger Österreicher souverän den Einzug in die Vorschlussrunde. Die Frauen um Jessica Pilz bestritten ihre Qualifikation erst am Abend.

Schubert war auch schon in der Vorwoche beim Europacup in Klagenfurt nicht ins Finale gekommen. Der Olympiahoffnungsträger will sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. "2019 war ich in Meiringen 47. und bin dann im Weltcup einmal Dritter, einmal Erster und Vize-Weltmeister geworden, hatte meine beste Boulder-Saison", meinte Schubert. Die nächsten Chancen erhält der dreifache Medaillengewinner der WM 2019 in rund einem Monat in Salt Lake City, wo ab 21. Mai zwei Bewerbe ausgetragen werden.

(APA)