Erni Mangold: „Mir ist nie fad“

Erni Mangold ist am Samstag (20.15 Uhr, ORF2) in ihrem zweiten „Bozen-Krimi“ zu sehen.

Am Samstag spielt die 94-Jährige im „Bozen-Krimi“ eine kleine, aber wichtige Rolle. Ein Gespräch über Disziplin, eine Stunde Fitness am Tag und anstrengendes Theater.

Man ahnt es von Anfang an: Die Alte im Lehnstuhl hat noch etwas zu sagen. Die Kamera nimmt zwar kaum Notiz von ihr, aber sie sitzt – wenn auch im Hintergrund – immer wieder genau im Blickfeld. Zwischen ihrer verzweifelten Schwiegertochter (die ihren Mann durch einen Mord verloren hat) und dem rebellischen Enkelsohn, dem seit dem Tod des Bruders einiges zuzutrauen ist.



Es ist eine kleine, aber entscheidende Rolle, die Erni Mangold in diesem „Bozen“-Krimi spielt (Samstag, 20.15 Uhr, ORF2), der wie immer eine düstere Geschichte vor herrlichem Alpenpanorama erzählt. Das Haus, das der Location-Scout treffend für dieses Familiendrama ausgesucht hat, sei „grauenhaft“ gewesen, erzählt Mangold. Dunkel, düster, mystisch – passend zur Atmosphäre dieser Krimireihe, in der neben Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) auch der ein wenig zwielichtige Commissario Zanchetti (Tobias Oertel) ermittelt. Bei ihm weiß man wieder einmal nicht, ob er nicht womöglich die Seiten gewechselt hat.