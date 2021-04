Rendi-Wagner in der "ZiB 2" über Doskozils Risiko

Die SPÖ-Chefin kritisiert die Entscheidung des burgenländischen Landeshauptmanns. Die Öffnung sei zu früh und: „Er ist dafür dann auch verantwortlich zu machen“.

Schon oft musste SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner das Verhalten oder die Aussagen von Parteifreunden erklären. Besonders oft jenes von Hans Peter Doskozil. Bekanntermaßen geht der burgenländische Landeshauptmann ja gern eigene Wege und hat auch eine recht eigenwillige Definition des Begriffs Solidarität - der in der SPÖ ja historisch eine doch recht relevante Rolle spielt. Doskozils Verhalten nahm Rendi-Wagner manchmal, wie es schien, schlicht leidend zur Kenntnis. In der „ZiB 2“ am Freitagabend übte sie aber sehr offene Kritik an ihm.