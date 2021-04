Hamilton rast in Imola zur 99. Pole Position

Wie immer: RB Racing holt auf, doch Mercedes zieht trotzdem davon, so auch beim Qualifying in Imola. Lewis Hamilton siegt, startet vor Sergio Perez und Max Verstappen.

Lewis Hamilton nimmt den Formel-1-Grand-Prix der Emilia Romagna am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, RTL und Sky) aus der Pole Position in Angriff. Der siebenfache Weltmeister hielt am Samstag im Qualifying für den zweiten Saisonlauf in Imola die favorisierten Red-Bull-Boliden in Schach. Max Verstappen hatte beim Auftakt vor drei Wochen in Bahrain die Pole erobert, musste sich diesmal aber hinter seinem neuen Teamkollegen Sergio Perez mit Platz drei begnügen.

Der Mexikaner Perez steht erstmals in seiner F1-Karriere in der ersten Startreihe. Für Hamilton, der den Auftakt in der Wüste vor Verstappen gewonnen hatte, ist es die 99. Pole Position seiner Karriere. Sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas kam nicht über Platz acht hinaus.

Außenseiter Lando Norris wäre im McLaren beinahe auf den dritten Startplatz gefahren, seine schnellste Zeit wurde wegen eines Überfahrens der Streckenbegrenzung aber gestrichen. Der 21-jährige Engländer wurde am Ende Siebenter.