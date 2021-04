Jasmila Žbanić: "Bosnien schreit vor Schmerz!"

Der Film „Quo vadis, Aida?" über das Massaker von Srebrenica wurde für den Auslandsoscar nominiert. Über die Lage in ihrer Heimat heute spricht Regisseurin Jasmila Žbanić.

Voraussichtlich am 25. April finden die heurigen Oscar-Verleihungen statt. Für den Auslandsoscar nominiert wurde auch die österreichische Koproduktion „Quo vadis, Aida?“ in der Regie von Jasmila Žbanić – über das Massaker von Srebrenica im Juli 1995. Der Krieg in Ex-Jugoslawien habe nichts mit Religion oder Nationalitäten zu tun gehabt, davon ist Žbanić überzeugt.



Wie präsent ist die Erinnerung an das Massaker von Srebrenica, bei dem 1995 unter der Führung des bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladić über 8000 Bosniaken, Zivilisten, vor allem Männer, getötet wurden?