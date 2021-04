Wer sein Schicksal selbst bestimmt: Hans-Dieter Flick demonstriert, was wahre Konsequenz wirklich ausmacht.

Hans-Dieter Flick geht. Mit Saisonende tritt der erfolgreiche Trainer bei Bayern München, freiwillig und trotz laufenden Vertrages, ab. Der 56-Jährige demonstrierte damit, was wahre Konsequenz wirklich ausmacht. In Österreich ist und bleibt so ein Schritt in ähnlichen Positionen vollkommen denkunmöglich.