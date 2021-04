Mückstein als neuer Gesundheitsminister angelobt

ÖVP und Grüne begeben sich in Klausur, dabei sollen einzelne Projekte des "Comeback-Paketes" beschlossen werden. Zuvor wurde Wolfgang Mückstein zum Sozialminister gekürt.

Der neue Sozial- und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wurde am Montagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg in Wien angelobt. Der 46-jährige Arzt aus Wien übernimmt damit das Amt von Rudolf Anschober (Grüne), der vergangene Woche in einer „persönlichen Erklärung“ den Grund für seinen Rücktritt bekannt gegeben hat.

„Diese Gesundheitskrise können wir nur gemeinsam bewältigen“, betonte der Bundespräsident bei der Angelobung. „Doch ist eine Person laut Verfassung hauptverantwortlich für deren Bewältigung, und das ist der Gesundheitsminister.“ Mückstein habe wesentliche Entscheidungen zu treffen und zu verantworten - „es ist aber offensichtlich, dass eine Person alleine eine solche Jahrhundertkrise nicht bewältigen kann“, so Van der Bellen. „Es braucht die gesamte Bundesregierung, die Landeshauptleute, die Bürgermeisterinnen und die Bürgermeister." Und abgesehen von der Politik brauche es das gesamte Gesundheitspersonal, das Pflegepersonal, Mitarbeiter an den Test- und in den Impfstraßen, „kurzum, es braucht die gesamte Bevölkerung, es ist wirklich eine gemeinsame Aufgabe“.

Denn die Aufgaben des neuen Gesundheitsministers seien herausfordernd: Er werde vor allem die Pandemie in den Griff bekommen müssen, so Van der Bellen, aber auch der Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken, die sozialen Verwerfungen, die es zweifellos gebe, eindämmen, und in der Krise niemanden zurücklassen. „Ich kann nur sagen, für Ihre wichtige Aufgabe im Dienst der Republik, wünsche ich Ihnen alles Gute“, schließt der Bundespräsident ab. „Die Pandemie macht keine Pause, packen wir es weiterhin an.“

Im Anschluss Beratungen

Dies wird Wolfgang Mückstein auch tun: „Ich freue mich aufs Arbeiten“, ließ er bereits wissen. Im Anschluss an die Angelobung wird sich der Ressortchef mit Spitzenbeamten wie Generalsekretärin Ines Stilling und der Generaldirektion für Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, zusammensetzen, um 12:30 in einer Pressekonferenz eine Vorschau auf seine politische Tätigkeit und auf die Schwerpunkte in der Bekämpfung der Pandemie geben. Am Nachmittag wird Mückstein erstmals an einer Regierungsklausur teilnehmen.

Regierung geht in Klausur

Die türkis-grüne Bundesregierung kommt am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammen. Diese steht im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus. Konkret sollen einzelne Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden. Eine Premiere ist es für den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der kurz zuvor angelobt wird.

Zentrale Bereiche der Arbeitsklausur werden "Arbeit", "Ökologisierung und Digitalisierung" und "Standort" sein, hieß es vorab. "Die Pandemie hat nahezu jede Volkswirtschaft der Welt schwer getroffen. Österreichs Standort wird jedoch stärker und widerstandsfähiger aus der Pandemie hervorgehen", lautet das Ziel von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Vizekanzler Werner Kogler will "im Sinne des Europäischen Green New Deals sowohl investieren als auch reformieren".

(APA/Red.)