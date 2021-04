Regierung geht in Klausur, Mückstein wird angelobt

Vizekanzler Werner Kogler, der designierte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (beide Grüne) Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einem Gespräch am Mittwoch, 14. April 2021, in Wien.

In der zweitägigen Klausur sollen einzelne Projekte des "Comeback-Paketes" beschlossen werden. Zuvor wird Wolfgang Mückstein zum Sozialminister gekürt.

Die türkis-grüne Bundesregierung kommt am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammen. Diese steht im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus. Konkret sollen einzelne Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden. Eine Premiere ist es für den neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der kurz zuvor angelobt wird.

Zentrale Bereiche der Arbeitsklausur werden "Arbeit", "Ökologisierung und Digitalisierung" und "Standort" sein, hieß es vorab. "Die Pandemie hat nahezu jede Volkswirtschaft der Welt schwer getroffen. Österreichs Standort wird jedoch stärker und widerstandsfähiger aus der Pandemie hervorgehen", lautet das Ziel von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Vizekanzler Werner Kogler will "im Sinne des Europäischen Green New Deals sowohl investieren als auch reformieren".

Neuer Gesundheitsminister wird angelobt

Der neue Sozial- und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wird zuvor am Montagvormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg in Wien angelobt. Im Anschluss wird sich der Ressortchef gleich mit Spitzenbeamten wie Generalsekretärin Ines Stilling und Chief Medical Officer Katharina Reich zusammensetzen. Eine formale Amtsübergabe durch Vorgänger Rudolf Anschober (Grüne) ist nicht geplant.

Bereits am Dienstag sind weitere Termine in Aussicht genommen. Mückstein besucht mit Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Impfstraße im Vienna International Center. Später ist ein Austausch mit Intensivmedizinern und Pflegekräften in der Klinik Favoriten, dem früheren Kaiser-Franz-Josef-Spital angesetzt.

(APA/Red.)