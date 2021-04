Der oder die erste grüne Kanzlerkandidat(in): Baerbock oder Habeck?

Während in der Union seit Tagen ein Machtkampf herrscht, haben sich die Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck intern geeinigt, wer von ihnen die Grünen in den Bundestagswahlkampf führen soll.

Während die CDU/CSU seit Tagen die Schlagzeilen bestimmt - wer jetzt Kanzlerkandidat werden soll, Laschet oder Söder - lösten die Grünen diese Frage ohne öffentlichen Streit - obwohl auch dort zwei Personen ihr Interesse offen bekundeten. Die beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck waren aber in der Lage, die Frage intern zu klären. Am Montag um 11 Uhr wird der Bundesvorstand erklären, wer für die Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl am 26. September vorgeschlagen wird. Habeck hatte in mehreren Interviews betont, er werde Baerbock nicht im Wege stehen, sollte sie als Kanzlerkandidatin antreten wollen.

Die offizielle Entscheidung über die Kanzlerkandidatur fällt auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni. Es wäre das erste Mal in der mehr als 40-jährigen Geschichte der Öko-Partei, dass die Grünen einen eigenen Kanzlerkandidaten oder -kandidatin aufstellen. Sie waren vor noch keiner Bundestagswahl so stark wie jetzt. In Umfragen rangieren sie deutlich über 20 Prozent auf Platz zwei der Wählergunst hinter den Christdemokraten der scheidenden deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Die Sozialdemokraten wollen mit Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Entscheidung der CDU/CSU steht - auch am Montagvormittag - immer noch aus.

Trittin: „Haben den Luxus einer guten Auswahl"

Der ehemalige Vorsitzende der deutschen Grünen, Jürgen Trittin, hält sowohl Baerbock als auch Habeck für geeignete Kanzlerkandidaten. "Wir haben den Luxus einer guten Auswahl und wir können mit beiden Ergebnissen gut leben", sagte Trittin am Montag im ZDF-"Morgenmagazin".

Zu Kritik an Baerbock, dass sie weder im Bund noch auf Landesebene Regierungserfahrung habe, sagte Trittin: "Ich habe in meiner politischen Geschichte eigene Erfahrungen gemacht, mit einer Regierungserfahrung, um dann festzustellen, dass man im Amt des Bundesministers gehörig dazulernen muss".

Dabei habe die Basis der Partei aber kein Mitspracherecht. "Basisdemokratie muss Fragen entscheiden, wo es eine Konkurrenz, einen Widerspruch gibt", so Trittin. Diese Konkurrenz gebe es zwischen den beiden Anwärtern nicht.

(APA/dpa)