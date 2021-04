Kim Kardashian: Endlich offiziell Milliardärin

(c) REUTERS (MARIO ANZUONI)

Mit KKW Beauty und der Shapewear-Firma Skims steigt das Nettovermögen von Kardashian West auf eine Milliarde US-Dollar und bringt ihr einen Platz auf der Milliardärsliste von „Forbes" ein.

Vor gut einem Jahr ist ein Mitglied des Kardashian-Jenner-Klans von der Milliardärs-Liste des US-Wirtschaftsmagazins "Forbes" geflogen, jetzt dürfte ein anderes Familienmitglied einen Platz erobert haben. 2020 wurde Kylie Jenner, einst als jüngste Selfmade-Milliardärin gefeiert, gestrichen, weil sie sich angeblich durch ein „Netz von Lügen“ reicher machte als sie sei. Jenner protestierte erfolglos. Jetzt wurde ihre große Halbschwester, Kim Kardashian West in den Zirkel der Superreichen neu aufgenommen.

„Forbes" schätzt, dass Kardashian West im vergangenen Jahr eine Milliarde US-Dollar verdient hat. Ihre Haupteinnahmequellen sind die beiden - offenbar krisensicheren - Unternehmen KKW Beauty und Skims, eine Firma die figurformende Unterwäsche in vielen Hauttönen vertreibt. Dazu kommen Honorare aus Reality-TV und Werbeverträgen.

Als Kim Kardashian West 2011 erstmals auf den Seiten von „Forbes" erwähnt wurde, war dies lediglich eine Auflistung ihrer Twitter-Follower: 6,6 Millionen, knapp unter Barack Obama und knapp über Ashton Kutcher. Zehn Jahre später hat sich diese Zahl in Gold verwandelt.

Was zählt, ist der Name

Prominenz lässt sich bekanntlich gut vermarkten. Wenige Minuten nach der Lancierung ihrer Unterwäschelinie 2019 war fast die gesamte Kollektion ausverkauft und damit ein Umsatz von zwei Millionen Dollar erreicht. Zum Vergleich: Die bekannte Shapewear-Marke Spanx hatte im ersten Jahr vier Millionen Dollar Umsatz gemacht, Kardashian damals in wenigen Minuten die Hälfte.

Die Make-up-Linie KKW Beauty gründete Kardashian West im Jahr 2017 nach dem Erfolg von Kylie Cosmetics ihrer Halbschwester Kylie Jenner. Die ersten 300.000 Kontur-Kits waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Bis 2018 hatte sich das Geschäft auf Lidschatten, Concealer, Lippenstifte und Düfte ausgeweitet und erzielte einen Umsatz von rund 100 Millionen US-Dollar.

Wie hilfreich ein bekannter Name auf einem Produkt sein kann, sehen wir voraussichtlich einmal mehr am 21. April, wenn Kim Kardashians Ex-Mann ein Paar seiner Air Yeezy-Sneaker über Sotheby's versteigern lässt. Kanye Wests Turnschuh könnte für eine Million US-Dollar verkauft werden, prognostiziert das Auktionshaus. Das würde alle bisherigen Schuhverkäufe in den Schatten stellen.