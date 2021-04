Tottenham entlässt Trainer Jose Mourinho

Nach 17 Monaten gehen die Londoner und Startrainer Jose Mourinho getrennte Wege.

Noch am Sonntagabend stellten sich die Tottenham Hotspur als eines der zwölf Gründungsmitglieder der neuen Super League vor, wenig später steht der Klub ohne Trainer da. Wie am Montag bestätigt wurde, muss Jose Mourinho nach rund 17 Monaten wieder gehen. Dem Portugiesen, der das Amt im November 2019 von Mauricio Pochettino übernommen hatte, wird damit zugleich die Chance verwehrt, am kommenden Sonntag den Ligapokal im Finale gegen Manchester City zu gewinnen.

Denn in der Liga droht Tottenham die Champions League zu verpassen. Auf den vierten Tabellenplatz fehlen sechs Spieltage vor Schluss fünf Punkte.

(APA)