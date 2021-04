Das lange Warten auf den Herausforderer von Schach-Weltmeister Carlsen

Magnus Carlsen beim Turnier in Wijk aan Zee

391 Tage nach dem Abbruch wird das WM-Kandidatenturnier in Jekaterinburg wieder aufgenommen. Der Rahmen der Veranstaltung hat sich komplett geändert – auch die Form der Spieler?

Jekaterinburg/Wien. Ein Time-out zum richtigen Moment unterbricht den Spielfluss, eine Behandlungspause lässt das Momentum kippen. Ist ein Turnier, das über ein Jahr lang unterbrochen war, überhaupt noch mit dem zu vergleichen, als das es begonnen hat? Das wird sich beim Kandidatenturnier für die Schach-WM in Jekaterinburg zeigen. Bis 28. April ermitteln acht Großmeister in den sieben noch ausstehenden Runden denjenigen, der Titelverteidiger Magnus Carlsen im November in Dubai herausfordern darf.