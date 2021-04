Die türkis-grüne Regierung trifft am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammen. Konkret sollen einzelne Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden.

Die türkis-grüne Bundesregierung ist am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammengekommen. Diese steht im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus. Konkret sollen einzelne Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden.

Man wolle „gestärkter und resilienter“ aus der Krise kommen, zeigte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vorab zuversichtlich. Im Zentrum stehe nun, Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen beziehungsweise aus der Kurzarbeit zu holen: „Wir wollen, dass in einem Jahr 500.000 Menschen wieder in einer vollständigen Beschäftigung sind und selbst von ihrem Einkommen in Österreich leben können."

Arbeitsplätze würden zwar Unternehmen schaffen, die Rahmenbedingungen müsste aber die Politik bereitstellen, so der Bundeskanzler. Der Fokus des „Comebackplans“ liege auf der Ökologisierung, Digitalisierung und darauf, Österreich als Standort wieder zu stärken. „Wir haben uns in der Bundesregierung darauf verständigt, dass wir die Investitionsprämie von drei auf fünf Milliarden Euro erhöhen.“ Das sei der größte Investitionsschub in den letzten Jahrzehnten: „Damit gibt es in Zeiten der Unsicherheit einen beruhigenden Effekt auf die Wirtschaft."

Zentrale Bereiche der Arbeitsklausur werden demnach "Arbeit", "Ökologisierung und Digitalisierung" und "Standort" sein, hieß es vorab. "Die Pandemie hat nahezu jede Volkswirtschaft der Welt schwer getroffen. Österreichs Standort wird jedoch stärker und widerstandsfähiger aus der Pandemie hervorgehen", lautet das Ziel von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Vizekanzler Werner Kogler will "im Sinne des Europäischen Green New Deals sowohl investieren als auch reformieren".

Premiere für Mückstein

In der Runde wird erstmals der neue Gesundheitsminister Platz nehmen. Wolfgang Mückstein wurde am Vormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Am Mittwoch soll er von der Regierungsspitze offiziell im Nationalrat vorgestellt werden.

(APA/Red.)