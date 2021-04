Die Regierung trifft am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur zusammen. Konkret sollen einzelne Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden. Etwa die Erhöhung der Investitionsprämie auf fünf Milliarden Euro.

Die türkis-grüne Bundesregierung ist am Montagnachmittag zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Bundeskanzleramt zusammengekommen. Diese steht im Zeichen der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus. Konkret sollen einzelne Projekte des sogenannten "Comeback-Paketes" beschlossen werden.

Man wolle „gestärkter und resilienter“ aus der Krise kommen, zeigte sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor Beginn der zuversichtlich. Darum gelte es nun, den Blick nach vorne zu richten: „Wir wollen wirtschaftlich einen guten Weg aus der Pandemie finden.“ Es stünden zwar noch einige harte Monate der Pandemiebekämpfung bevor, „die müssen wir jetzt gut über die Bühne bringen“. Aber dann „werden erfolgreiche und gute Jahre folgen, die von Wachstum und Aufschwung geprägt sein werden."

Beschäftigungen und Investitionsprämie

Im Zentrum stehe nun, Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen beziehungsweise aus der Kurzarbeit zu holen. „Wir wollen, dass in einem Jahr 500.000 Menschen wieder in einer vollständigen Beschäftigung sind und selbst von ihrem Einkommen in Österreich leben können.“ Dafür sei die angekündigte Öffnung Mitte Mai entscheidend - aber nicht nur.

Arbeitsplätze würden zwar Unternehmen schaffen, die Rahmenbedingungen müsste aber die Politik bereitstellen, so der Bundeskanzler. Der Fokus des „Comebackplans“ liege auf der Ökologisierung, Digitalisierung und darauf, Österreich als Standort wieder zu stärken. „Wir haben uns in der Bundesregierung darauf verständigt, dass wir die Investitionsprämie von drei auf fünf Milliarden Euro erhöhen.“ Das sei der größte Investitionsschub in den letzten Jahrzehnten: „Damit gibt es in Zeiten der Unsicherheit einen beruhigenden Effekt auf die Wirtschaft."

258.000 Anträge auf Investitionsprämie

Bis zum Ende der Anmeldefrist am 28. Februar habe es über 258.000 Anträge auf die Investitionsprämie gegeben, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Der größte Teil der Förderungen - 94 Prozent - gehe an KMUs, vier Prozent an Großunternehmen. Die Hälfte aller Investitionen hätten einen Digitalisierungs- oder Ökologisierungsschwerpunkt, so Schramböck. Davon beträfen 21 Prozent der Anträge Digitalisierung, 27 Prozent Ökologisierung und 0,4 Prozent „Life Science". Die Wirtschaftsministerin erhofft sich auf Basis von Berechnungen, dass durch die Investitionen bis zu 800.000 Jobs geschaffen werden.

Keine Förderung für „klimafeindliche“ Investitionen

Von der Bedeutung der Investitionen sprach auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). „Modernisieren statt konservieren“, sei dabei das Motto, außerdem werde die Investitionsprämie auf den Klimaschutz gerichtet sein, weil dieser ein Jobmotor sei, wie auch Umweltministerin Leonore Gewessler (ebenfalls Grüne) bekräftigte.

So soll der Fokus vor allem auf klimafreundliche Investitionen gesetzt werden, Förderung für „klimafeindliche“ Investitionen werde es nicht geben, auch nicht für jene in die Fossilwirtschaft. Ziel sei es, sich „klug aus der Krise hinaus zu investieren“, so Kogler.

Premiere für Mückstein

Die Ergebnisse sollen nach der Klausur am Dienstagnachmittag präsentiert werden. In der Runde wird erstmals der neue Gesundheitsminister Platz nehmen. Wolfgang Mückstein wurde am Vormittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Am Mittwoch soll er von der Regierungsspitze offiziell im Nationalrat vorgestellt werden.

