Ab Mittwoch Ausreisetestpflicht für den Bregenzerwald

Eine Geburtstagsfeier soll einen großen Cluster in der Vorarlberger Region ausgelöst haben. Die Ausreisekontrollen laufen vorerst eine Woche lang.

In der Vorarlberger Talschaft Bregenzerwald gilt beginnend ab Mittwoch (0.00 Uhr) eine Ausreisetestpflicht. Sie wird für mindestens sieben Tage aufrechterhalten. Das hat Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Montag bekannt gegeben.

Die Infektionszahlen sind in einzelnen Gemeinden des Bregenzerwalds zuletzt in die Höhe geschnellt, Auslöser waren private Treffen. So berichtet die Zeitung „Vorarlberger Nachrichten“ von einer großen Geburtstagsfeier in dem Ort Lingenau ohne Corona-Regeln, der einen nicht unerheblichen Cluster ausgelöst haben soll. So wurden von Contact-Tracern Infektionsfälle in 13 Familien auf diese Feier zurückgeführt. Doch auch in anderen Gemeinden des Bregenzerwaldes sind die Zahlen vor kurzem empfindlich gestiegen.

Für den Vorarlberger Landeshauptmann Wallner „alles kein Grund zur Beunruhigung." Man wolle den Vorarlberger Weg konsequent fortsetzen, sagte der am Montag.

Wie im Leiblachtal werde man genügend Testmöglichkeiten zur Verfügung stellen, wurde betont. Etwa 7.000 Personen pendeln täglich vom Bregenzerwald ins Rheintal, etwa 1.500 Personen in die Gegenrichtung. Wallner zeigte sich optimistisch, dass innerhalb weniger Tage eine deutliche Verbesserung der Situation eintreten könne. Als Hotspots galten Lingenau (25 Fälle bei 1.535 Einwohnern), Schwarzenberg (21 Fälle bei 1.826 Einwohnern), Andelsbuch (27 Fälle bei 2.634 Einwohnern), Alberschwende (21 Fälle bei 3.233 Einwohnern) und Egg (23 Fälle bei 3.610 Einwohnern).

(APA)