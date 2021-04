Super League, der Klub der Superreichen

Befeuert durch Corona-Einbußen haben angeführt von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin zwölf Topklubs eine Revolte gegen die Uefa losgebrochen. Ihr Ziel: eine milliardenschwere Super League.

Wien. Die Schwergewichte des europäischen Fußballs haben den Kontinentalverband Uefa in der Nacht auf Montag zum offenen Machtkampf herausgefordert. Zwölf Topklubs haben offiziell kundgetan, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine europäische Super League gründen und damit die Champions League, die Cashcow der Uefa, ablösen zu wollen. Die Fronten scheinen verhärtet, es droht der Gang vor Gerichte. Wie konnte es so weit kommen, und was würde das bedeuten?



Wer sind die treibenden Kräfte der Super League und warum jetzt?



Schon seit Jahren liebäugeln Florentino Pérez (Real Madrid), die Glazer-Familie (Manchester United) und Andrea Agnelli (Juventus Turin), der noch am Sonntag seine Funktionen in der Uefa und der europäischen Klub-Vereinigung (ECA) zurückgelegt hat, immer wieder öffentlichkeitswirksam mit der Idee einer Super League. Die Corona-bedingten Einbußen quer durch alle Ligen dürften das Projekt voran getrieben haben.