Dennis Novak: "Mich hat niemand manipuliert"

Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, entkräftet gegenüber der „Presse" die Aussagen seines Ex-Trainers Wolfgang Thiem. Mit Dominic Thiem hat der 27-Jährige ein langes Gespräch geführt.

Am 22. Oktober, also vor einem halben Jahr, hat das Austrian Tennis Committee (ATC) seine Akademie in Traiskirchen eröffnet und Medienvertretern präsentiert. Drei Hartplätze wurden dafür in der Halle verlegt, sie sind unterschiedlich schnell und individuell gebrandet. Ein Court trägt den Namen von Dominic Thiem. Ein anderer jenen der Lettin Anastasia Sevastova, Nummer 47 der Weltrangliste und in Traiskirchen für den Aufbau des weiblichen Tennis-Nachwuchses zuständig. Der dritte Platz wurde Thiems Freund und Österreichs zweitbestem Tennisspieler, Dennis Novak, gewidmet.