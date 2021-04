Ältere kommen besser durch die Krise

Unternehmen bauen in der Krise zuerst die „Randbelegschaft“ ab. Das trifft vor allem jüngere Beschäftigte. Die Altersgruppe 55 plus schlägt sich in der Krise vergleichsweise gut.

Es gibt im Moment gewiss leichtere Jobs als den des Arbeitsministers. Wenn erst einmal der gesundheitliche Aspekt der Coronapandemie erfolgreich abgehakt ist, dann gilt es, die Langzeitfolgen zu bekämpfen. „In der Arbeitsmarktpolitik wird die Pandemie länger nachwirken“, sagte Arbeitsminister Martin Kocher jüngst im Interview mit der „Presse“.