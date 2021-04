"Woom": Made in Europe statt made in Asia

Der heimische Hersteller von Kinderrädern Woom will seine Räder für den europäischen Markt künftig in Polen herstellen. Die Krise der Auto- und Luftfahrtindustrie hilft dabei.

Wien. Wer auf echtes Frühlingswetter wartet, um sich ein neues Fahrrad zu kaufen, dürfte heuer eine bittere Enttäuschung erleben. Denn bei den meisten Fahrradhändlern sind die Lager schon deutlich geleert. So berichteten erste Unternehmen bereits im Februar, dass sie weitgehend ausverkauft seien und Nachbestellungen erst im Herbst kommen würden. Selbst Ersatzteile würden mancherorts bereits so knapp, dass in dringenden Fällen Neuräder „ausgeschlachtet“ würden, heißt es mitunter in Berichten. Auf das Boomjahr 2020 folgt also neuerlich ein Boom für die Fahrradbranche.