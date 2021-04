Bundesheer will Assistenzeinsätze zurückfahren

Das Bundesheer ist nach einem Jahr Hilfseinsätzen in der Coronakrise an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gelangt. Nun sollen die Bundesländer die organisatorische Abwicklung der Tests selbst übernehmen.

Wien. Wenn man überhaupt von Gewinnern in Bezug auf die Coronapandemie sprechen kann, dann gehört das Bundesheer zweifellos dazu: Das Heer hat im vergangenen Jahr zahlreiche Aufgaben übernommen und dabei seine Organisationsfähigkeit und Leistungsstärke unter Beweis gestellt sowie sein Image in der Bevölkerung deutlich gesteigert: Grenzkontrollen, die Bewachung von Botschaften (zur Entlastung der Polizei) und die organisatorische Abwicklung von Coronatests gehörten zu den wesentlichsten Aufgaben. Aber auch in Postverteilzentren und in einem Pflegeheim hat das Heer schon ausgeholfen.