Infos über Lebensmittel: „Halten allen den Spiegel vor“

Seit fünf Jahren informiert der steirische Bergbauer Hannes Royer mit „Land schafft Leben“ über die Lebensmittelproduktion, von Schwein bis Salz.

Hannes Royer ist Bergbauer: Mit seiner Familie bewirtschaftet er den Schattenschupferhof in Schladming, zieht dort Kalbinnen auf, die zu Milchkühen werden. Wer sich jetzt vorstellt, dass er tagein, tagaus mit der Mistgabel unterwegs ist, täuscht sich aber: Denn seit fünf Jahren trifft man den 44-Jährigen immer öfter auch dabei an, wie er darüber aufklärt, was hinter Lebensmitteln steckt – via Podcast, bei Vorträgen, im Fernsehen.