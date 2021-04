Virtuelle Modepräsentationen in der Rundschau

French-Girl-Chic bei Celine, Nicht-Kooperationen bei Gucci und ein Shitstorm bei Bottega Veneta. Ein Blick auf die neuesten Lancierungen.

Abseits der großen Modewochen und auch ohne Publikum stellten einige Modehäuser ihre neuesten Kollektionen vor. Ein Überblick.

Celine

Mit einem Video präsentierte Hedi Slimane seine Celine-Kollektion für den Herbst. Gefilmt wurde in den André le Nôtre Gärten des Vaux-le-Vicomte Schlosses. Schon die Männerkollektion fand im Château Chambord im Loiretal statt. Die Kollektion stand unter dem Titel "Parade" und sollte eine "utopische Parade und melancholischer Tagtraum" sein. In modischer Hinsicht zeigte sich das aus einem Mix aus 70er-Jahre und French-Girl-Style.

Saint Laurent

Mittels Kurzfilm präsentierte Anthony Vacarello seine aktuelle Kollektion für den Sommer. "French Water" nennt sich der Film, der mit einer Starbesetzung aufwarten kann. So sind etwa Charlotte Gainsbourgh, Julianne Moore, Indya Moore, Leo Reilly und Chloe Sevigny zu sehen. Die Kampagne selbst wurde bereits Ende 2020 lanciert, die digitale Show mit 66 Looks fand damals in der Wüste Nordafrikas statt.

Balenciaga

Die Lust am globalen Reisen wurde bei der Präsentation der Winterkollektion von Balenciaga in den Fokus gestellt. Denn die 58 Models posieren dabei vor Touristenattraktionen rund um die Welt. Lose Silhouetten und Unisex-Modelle zeichnen die Kollektion aus, die Traditionen rund um elegante Kleidung und Freizeitmode umwerfen will.

Balenciaga macht Lust aufs Reisen. Balenciaga

Gucci

Balenciucci oder doch Gucciaga? Eine Nicht-Zusammenarbeit mit Balenciaga sorgte bei der Präsentation von Alessandro Micheles "Gucci Aria"-Kollektion zum 100. Jubiläum der Marke für Unverständnis und auch Häme. Mehr dazu ist hier nachzulesen.

Bottega Veneta

Nicht mittels Video, sondern mit einer Modenschau im Berliner Club Berghain wurde die Kollektion von Daniel Lee für Bottega Veneta präsentiert. Das führte jedoch zu einem Shitstorm, weil die Coronaregeln missachtet wurden.

(chrile)