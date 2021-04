Philosoph Rudolf Burger gestorben

Altersmilde wurde der öffentliche Intellektuelle par Excellence nie. Nur stiller, trauriger.

Er hätte im Sommer noch den Paul Watzlawick Ehrenpreis 2021 verliehen bekommen sollen - jetzt musste die Watzlawick-Gesellschaft den „unerwarteten“ Tod des Preisträgers mitteilen: Der Wiener Philosoph und öffentliche Intellektuelle par excellence, Rudolf Burger, ist am 19. April gestorben.

Mit seinen teils polemischen Einwürfen, Analysen und Zuspitzungen löste er in Österreich Debatten aus wie kein anderer seiner Zunft. „Gerade in jenen Fragen, die in den vergangenen Jahren den politischen Diskurs bestimmten – die Rolle des Islam und der Religion in modernen Gesellschaften, die Flüchtlingspolitik – und die durchsetzt sind von den Beschwörungsformeln der Humanität und der Toleranz, hat Rudolf Burger immer wieder Positionen vertreten, die auf diese Formeln ebenso verzichten konnten wie auf das Schüren billiger Ressentiments“, schrieb sein Kollege Konrad-Paul Liessmann zu Burgers 80. Geburtstag 2018 in der „Presse“.

Burger, 1938 in Wien geboren, studierte erst Physik. 1979 habilitierte er sich für Wissenschaftssoziologie. 1987 kam er als Professor an die Wiener Angewandte, wo er 1991 Vorstand der Lehrkanzel für Philosophie wurde, 1995 bis 1999 dann Rektor der Kunstuniversität. Er emeritierte 2007, die zusammenfassende Publikation seines Abschied-Symposiums fasste seine Haltung zusammen: „Von der Unabhängigkeit des Denkens“.

Immer wieder wurde er fälschlich in ein rechtes Eck gestellt. "'Denken ist gefährlich' war für Rudolf Burger nicht nur eine erkenntnistheoretische Schlussfolgerung, sondern wohl auch eine persönliche Erfahrung, so die Watzlawick-Gesellschaft in ihrem Nachruf. „Man muss Rudolf Burger langsam lesen. Muss mit ihm denken. Mitdenken. Wie man eben Texte von Menschen lesen sollte, die vor einem ihre Gedanken entwickeln und ausbreiten.“ Zu seinem siebzigsten Geburtstag legt Rudolf Burger Essays aus den letzten drei Jahrzehnten vor, unter dem Titel „Jenseits der Linie. Ausgewählte philosophische Erzählungen.“

Altersmilde wurde er nie, nur stiller, trauriger. 2018 sorgte er in einem großen Essay in dem Band „Wozu Geschichte?“ noch einmal für Diskussionen. Gerade in diesem Gedenkjahr problematisierte er die Erinnerungskultur. Er hielt es für einen Fehler, das Grauen der Nazizeit „als quasiaktuelle Erscheinungen unserer eigenen Gegenwart“ heraufzubeschwören. Es sei ein Irrtum, daraus ex negativo Lehren für die Gegenwart ableiten zu können. Dabei könnten nur Gemeinplätze herauskommen. „Dass die Erinnerung an das Böse vor dessen Wiederholung schützt, ist also eine höchst fragwürdige These, auf historische Erfahrung stützen kann sie sich nicht.“

(Red.)