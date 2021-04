Hacker in der Defensive und ärztlicher Rat auf Puls24

Wie weit Theorie und Praxis auseinanderliegen, sah man am Montag in "Milborn", wo eine Ärztin sich kein Blatt vor den Mund nahm: "Jedes Kilo Übergewicht ist wie ein Jahr älter."

Was wollen wir wissen - und was sollten wir wissen? Auf Puls 24 ging es am Montagabend in weiten Strecken darum, was "wurscht ist", wie Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker es mehrmals lapidar formulierte. Und darum, was essenziell wäre - aus Sicht einer Frau, die viele hundert Krankheitsverläufe sah. Dabei kamen auch Faktoren zur Sprache, die zwar oft Erwähnung finden, aber meist nur in Halbsätzen. So wie das Übergewicht von Patienten.