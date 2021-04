Spring Loaded: Die Frühjahrsneuheiten von Apple

Ab 19 Uhr am Dienstagabend präsentiert der iPhone-Konzern die ersten technologischen Neuerungen dieses Jahres. Was zu erwarten ist und wo das Event mitverfolgt werden kann.

Am heutigen Dienstagabend wird Apple die ersten technischen Neuheiten für dieses Jahr präsentieren. Wie gewohnt lässt sich der iPhone-Konzern nicht in die Karten schauen, bis um 19 Uhr in Cupertino einmal mehr der Schalter umgelegt wird und die bereits aufgezeichnete Präsentation abgespielt wird. Die Erwartungen an das "Spring Loaded"-Event sind hoch.

Es wurde im Vorfeld viel spekuliert, gedeutet, analysiert und gemunkelt. Wirklich fixe Anhaltspunkte gibt es nicht. So stehen im Gespräch das erste iPad Pro mit dem hauseigenen M1 Prozessor, auch Thunderbolt und 5G könnten ein Thema sein. So manch einer setzt aufgrund des Einladungsdesigns auf einen neuen Apple Pencil.

Weiter hoch im Kurs stehen auch die sogenannten AirTags. Für viele Apple-Insider waren die schon oft fix gesetzt für ein Event, doch Realität wurden sie bislang nicht. Dabei könnten es tatsächlich recht praktische Alltagshelfer sein. Kleine Anhänger, die an Schlüsseln, Rucksäcken, Brieftaschen und Co. angebracht werden, um sie im Fall des Falles per iPhone aufspüren zu können. Besonders hilfreich wäre es, wenn sie wirklich klein sind, denn besonders Brillen werden oft verlegt und ließen sich darüber schneller wieder finden.

Klar ist, dass Services und neue Technologien während des heutigen Events nur wenig Aufmerksamkeit bekommen werden. Immerhin ist diese Thematik gut am WWDC aufgehoben, der wohl auch heuer rein digital stattfinden wird.

Wie und Wo und Wann?

Das Event startet um 19 Uhr unserer Zeit und kann über Youtube wie auch über Apples Eventseite live mitverfolgt werden. Aber auch wir berichten über die Neuheiten aus Cupertino.

>>>> Youtube

>>> Apple Livestream